МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижался на 0,46%, до 2382,96 пункта, долларовый РТС повышался на 0,88%, до 988,65 пункта.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,44%, до 76,35 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, находясь под влиянием фиксации прибыли по ряду эмитентов и укрепления рубля.", — отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир Инвестиций" Дмитрий Бабин также считает, что давление на индекс Мосбиржи оказывает активное укрепление рубля. Так, курс доллара снижается на 1,45%, до 75,94 рубля, юаня – на 0,8%, до 11,1 рубля, евро – на 0,67%, до 82,64 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего к 16.06 мск снижались акции банка "Санкт-Петербург" (-1,66%), дешевеющие после вчерашнего роста более чем на 10% на фоне ожиданий решения совета директоров по дивидендам банка, которое должно быть принято сегодня. Также дешевеют акции ВТБ (-1,41%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,4%), ММК (-0,89%) и "Алросы" (-0,72%). Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

В лидерах роста оказались акции "Белуги" (+2,87%), привилегированные акции "Транснефти" (+1,44%), акции "Русала" (+1,34%), "Аэрофлота" (+1,28%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,82%).

ПРОГНОЗЫ

"Волатильность индекса Мосбиржи резко уменьшилась, как и торговые обороты. Вероятно, до появления более весомых для нас драйверов он продолжит консолидироваться в диапазоне предыдущей сессии 2374–2400 пунктов", — считает Бабин.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев же считает, что к завершению торговой сессии текущая динамика индекса Мосбиржи сохранится, и он закроет сессию снижением в пределах 0,3%.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 23 марта: зона 2350–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 960–1000 пунктов", — заключает Чернов.