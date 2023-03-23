МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы уверенно растут в четверг, инвесторы таким образом оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, включая заявления её главы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Ставка по вкладам крупных банков России осталась на уровне 7,68 процента

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,67%, до 32245,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,57%, до 11855,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,99%, до 3974,63 пункта.

ФРС в среду ожидаемо повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл отметил, что в рамках заседания обсуждалась возможность приостановки цикла повышений, начатого год назад для борьбы с инфляцией.

По словам старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam), которого цитирует агентство Блумберг, формулировки, которые сопровождали решение регулятора, были намного менее "ястребиными", чем раньше, что отражает неопределенность, которую вызвали последние события в банковском секторе.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

"Пауэлл и его коллеги явно обеспокоены влиянием последних событий на условия кредитования, что может повлиять на предоставление займов домохозяйствам и бизнесу, замедлить экономику и оказать давление на инфляцию. Пусть это и сделает за ФРС часть работы для возвращения инфляции к целевому уровню, она не будет выполнена так, как хотелось бы регулятору", — добавил Эрлам.