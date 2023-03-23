МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Котировки золота растут вторую сессию подряд, передает Reuters. Доллар США и доходность казначейских облигаций снижается после того, как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала о возможном скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Около 14.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 1982,89 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 1,7%, по 1981,70 доллара за унцию.

ФРС в среду повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов. Однако в центральном банке намекнули на возможную паузу в дальнейшем повышении ставок.

"Если ФРС действительно возьмет паузу, цены на золото могут продолжить расти, поскольку этот металл хеджирует инфляционные риски. Инфляция, вероятно, останется высокой, если ФРС приостановит цикл повышения ставок", — говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

В понедельник цены на золото достигли 12-месячного максимума, поднявшись выше ключевой отметки 2000 долларов за унцию. Поддержку котировкам оказал спрос на золото в качестве защитного актива. Тем не менее впоследствии золото утратило часть достигнутых позиций на фоне спасения банка Credit Suisse от банкротства. Однако перспективы золота остаются позитивными, если ФРС возьмет паузу или банковский кризис продолжится, отмечают аналитики.

В Goldman Sachs подняли целевой уровень для цен на золото на ближайшие 12 месяцев с 1950 долларов до 2050 долларов за унцию, назвав этот металл лучшим активом для хеджирования финансовых рисков.

"Высокая инфляция, рост спроса на защитные активы и ослабления доллара стали драйверами недавнего роста цен", — добавил Мегер.

Доллар держится у минимумов с начала февраля, снижаясь на протяжении шестой сессии подряд. На фоне ослабления доллара золото становится более дешевым для держателей иных валют. Доходность казначейских облигаций также снижается, усиливая привлекательность золота, не приносящего гарантированного дохода.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 23,06 доллара за унцию, платина торговалась с повышением на 1%, по 987,65 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,9%, до 1437,64 доллара за унцию.