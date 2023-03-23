МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга понизился на 0,23%, следует из данных торгов на Московской бирже. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,23%, до 2388,35 пункта, долларовый РТС вырос на 0,96%, до 989,43 пункта.

Разнонаправленная динамика индексов объясняется снижением курса доллара на 1,34%, до 76,02 рубля.