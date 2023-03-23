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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230323/840179993.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов понизился на 0,23 процента
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Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга понизился на 0,23%, следует из данных торгов на Московской бирже. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на... ПРАЙМ, 23.03.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга понизился на 0,23%, следует из данных торгов на Московской бирже.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,23%, до 2388,35 пункта, долларовый РТС вырос на 0,96%, до 989,43 пункта.
Разнонаправленная динамика индексов объясняется снижением курса доллара на 1,34%, до 76,02 рубля.