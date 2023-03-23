МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям в размере 21,16 рубля на акцию, по привилегированным — в размере 22 копеек на акцию, сообщила компания. Новак отметил снижение дисконта на нефть Urals

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что годовое собрание акционеров банка пройдет 27 апреля 2023 года. Дата определения лиц, имеющих право на участие в нем — 3 апреля 2023 года.