МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара и снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Новак отметил снижение дисконта на нефть Urals

По состоянию на 19.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 37,2 доллара, или на 1,92% — до 1 986,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,9% — до 23,223 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 102,19 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,466% с 3,500% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Снижение курса доллара и возобновление падения доходности казначейских облигаций позволили золоту отскочить от отметки около 1,935 доллара ", — сказал порталу MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос (Charalampos Pissouros).