МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Котировки нефти в четверг растут вслед за ценами на бензин в США. Кроме того, ослабление доллара США способствует усилению надежд на восстановление спроса на топливо, передает Reuters.

Около 16.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 15 центов, или 0,2%, до 76,84 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на WTI подорожали на 6 центов, или 0,1%, до 70,96 доллара за баррель.

Индекс доллара опустился до минимума с 3 февраля, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) намекнула на возможную паузу в дальнейшем повышении процентных ставок. Ослабление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более привлекательной для держателей иных валют, способствуя увеличению спроса.

Руководители ФРС считают, что для победы над инфляцией требуется еще одно повышение процентной ставки. Также темпы снижения ставок в следующем году должны быть более медленными, чем ранее ожидалось, полагают в центробанке.

Поддержку ценам на нефть оказал рост котировок фьючерсов на бензин RBOB до 10-дневного максимума, произошедший после того, как Минэнерго США сообщило о самом значительном недельном сокращении запасов бензина в стране с сентября 2021 года.

На фоне роста спроса на бензин НПЗ могут более активно потреблять нефть для производства топлива, отметил Роберт Йогер, аналитик Mizuho.

"Сокращение запасов бензина на 6 млн баррелей (на отчетной неделе) оказало серьезное влияние на рынок. Предложение бензина выглядит несколько ограниченным", — говорит Йогер.