МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки не показали единой динамики в четверг, британский индекс FTSE 100 снизился после публикации решений Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,89%, до 7499,6 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,11%, до 7139,25 пункта, немецкий DAX сократился на символические 0,04%, до 15210,39 пункта.

Банк Англии по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил учётную ставку до 4,25% с 4%. Регулятор также заявил, что готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления.

По словам старшего менеджера британской компании по управлении фондами Аbrdn Люка Бартоломью (Luke Bartholomew), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, повышение ключевой ставки Банка Англии в марте может стать последним в текущем цикле, поскольку предыдущие повышения и недавняя волатильность на рынке начнут замедлять экономический рост.

"Однако есть значительный риск еще одного, финального повышения, если инфляция окажется немного более устойчивой в ближайшие месяцы", — добавил Бартоломью. Согласно данным, опубликованным в среду, годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 10,4% с 10,1% месяцем ранее.