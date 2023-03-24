МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Котировки кукурузы на CBOT в четверг завершили торги с понижением, утратив достигнутые в ходе сессии позиции, передает Reuters. Цены поднимались до максимума с февраля на фоне активного спроса со стороны Китая.

Пшеница также развернулась вниз, однако она оставалась в пределах диапазона. Давление на котировки оказали слабые данные по экспорту. Кроме того, некоторые инвесторы торгуют по стратегии межрыночного спрэда между котировками мягкой краснозерной озимой пшеницы и твердой краснозерной озимой пшеницы.

Соя подешевела, так как спекулятивные инвесторы закрывали длинные позиции.

Майские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию с понижением на 1 3/4 цента, по 6,31 3/4 доллара за бушель. В ходе торгов котировки поднимались до 6,44 доллара, максимума с 28 февраля, на фоне новых предварительных продаж кукурузы в Китай.

Китайские импортеры приобрели еще 123 000 тонн американской кукурузы. За период с 14 марта общий объем продаж кукурузы Китаю составил более 2,5 млн тонн. Это, вероятно, связано с тем, что второй урожай кукурузы из Бразилии пока не поступил на мировой рынок, а также с опасениями по поводу сроков продления зерновой сделки, говорят трейдеры.

Увеличение закупок кукурузы из США, вероятно, "связано с укреплением продовольственной безопасности", полагает Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Майские фьючерсы на сою закрылись снижением на 29 центов, по 14,19 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии цены падали до 14,15 1/4 доллара, минимума для самых активно торгующихся контрактов с 18 ноября.

Майские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT подешевели на 1 1/2 цента, до 6,62 доллара за бушель, в то время как майские фьючерсы на твердую краснозерную озимую пшеницу выросли в цене на 6 3/4 цента, до 8,19 3/4 доллара за бушель на фоне засушливой погоды.

На котировки зерновые и сои также может влиять корректировка позиций инвестменеджеров в условиях нестабильности в банковском секторе.

Согласно опубликованным в четверг данным Минсельхоза США, экспортные продажи американской пшеницы на неделе 10-16 марта составили 138 600 тонн, что ниже прогноза трейдеров.

Объем экспорта кукурузы составил 3,189 млн тонн, что соответствует ожиданиям. Продажи сои составили 351 500 тонн, оказавшись ниже оценок рынка.