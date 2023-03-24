МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить торги в праздничный выходной 8 мая, следует из сообщения торговой площадки. На Мосбирже ожидают IPO порядка десяти компаний ожидается в 2023 году

"В праздничный день 8 мая… на рынках Московской биржи… торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме; на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight", — говорится в сообщении.

"Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях", — также сообщает биржа.

При этом торги в официальные рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая, а также 10–12 мая пройдут полностью по действующему регламенту. А 29–30 апреля, 1 мая, 6–7 мая и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся, сообщает торговая площадка.