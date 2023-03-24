МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В пятницу евро резко снизился против британского фунта и доллара США, так как инвесторы обеспокоены состоянием банковской системы, и неожиданно сильные данные по экономической активности в еврозоне не поддержать евро на фоне падения акций европейских банков на 5,3%, сообщает Reuters.

Рассчитываемый компанией S&P Global предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) еврозоны в марте вырос до десятимесячного максимума 54,1 с 52,0 в феврале.

Индекс намного превысил уровень 50, отделяющий сокращение активности от ее роста, а также прогноз опрошенных Reuters экономистов, ожидавших снижения PMI до 51,9.

Пара евро/доллар прорвала поддержку 1,08 до того, как были опубликованы PMI", — сказала аналитик Rabobank Джейн Фоули.

"Данные превысили прогноз, но отказ рынка от риска поддерживает спрос на доллар", — добавила она.

Опасения вокруг стабильности банковской системы Европы было усилено падением акций Deutsche Bank на 14%.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 1%, по 1,0722. Индекс доллара вырос на 0,6%, до 103,26.

Отказ от риска также спровоцировал снижение пары британский фунт/доллар США на 0,6%, до 1,2209, несмотря на данные, указавшие на вероятность роста экономики Великобритании в 1-м квартале.

В четверг пара фунт/доллар понималась до максимума за семь недель 1,2341. Это произошло на неровных торгах, после того как Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, отметив, что после неожиданного ускорения инфляция, видимо, быстро замедлится. Это позволило рынкам предположить, что центральный банк закончил цикл ужесточения политики.

В среду ФРС, как и ожидалось, также повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, но осторожно высказалась о ее дальнейшей динамике на фоне проблем в банках, хотя ее глава Джером Пауэлл и не исключил дальнейшего повышения стоимости заимствований, если это будет необходимо.

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду подтвердила свою готовность приять меры для защиты депозитов в американских банках, что несколько успокоило инвесторов.

После неожиданного краха двух региональных банков в США и поглощения Credit Suisse банком UBS ранее в марте акции банков снижаются

По словам аналитика OCBC Кристофера Вона, валютный рынок отказывается от риска и покупает активы-убежища, прежде всего золото и иену, поэтому другие валюты ослабевают.

"Думаю, что на фоне слабой склонности к риску динамика может быть направлена в обе стороны в зависимости от того, случится ли цепная реакция", — сказал он.

Иена поднялась против доллара на 0,85%, за доллар давали 129,67 иены

Согласно вышедшим в пятницу данным, темп базовой инфляции в Японии замедлился в феврале, но пока превышает установленный центральным банком целевой уровень 2%. По словам аналитиков, это позволяет рынкам ожидать в краткосрочной перспективе коррекции программы управления кривой доходности.