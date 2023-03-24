МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на сою в Чикаго продолжают снижаться, недавно достигнув 5-месячного минимума на фоне прогнозов крупного урожая в Бразилии. Котировки пшеницы растут на фоне сомнений в перспективах зерновой сделки, возникших после сообщений о том, что Москва может приостановить экспорт некоторой сельхозпродукции, сообщает Reuters.

Кукуруза также торгуется с повышением вблизи 3-недельного максимума четверга, достигнутого на фоне активного экспортного спроса со стороны КНР.

По словам трейдеров, волатильность на финансовых рынках также оказывает давление на зерновые. Инвесторы обеспокоены банковским кризисом, что содействует росту индекса доллара.

В 12.12 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,7%, до 14,09 3/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки упали до минимума с конца октября на отметке 14,05 доллара.

В Бразилии продолжается сбор урожая сои, который обещает стать рекордно высоким. Это ослабило опасения относительно засухи в Аргентине и усилило вероятность жесткой конкуренции на мировом экспортном рынке.

Опубликованные в четверг еженедельные данные Минсельхоза США об экспортных продажах сои оказались ниже прогнозов. В связи с этим на рынке появилась идея о том, что именно Бразилия все чаще будет удовлетворять экспортный спрос.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 3,0%, до 6,81 1/2 доллара за бушель. Котировки прервали 4-дневное снижение и восстанавливаются с 20-месячного минимума, достигнутого в среду.

На этой неделе рынок пшеницы находился под давлением на фоне продления зерновой сделки, снижения цен на российскую сельхозпродукцию и улучшения погодных условий для созревания посевов в США и Европе.

Однако сообщения о том, что Москва может рекомендовать временный запрет на экспорт пшеницы и подсолнечного масла, в ответ на снижение цен, помогли стабилизировать котировки на рынке.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,8%, до 6,37 1/4 доллара за бушель.