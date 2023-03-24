МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе упали к 21-месячному минимуму. Как сообщает Reuters, низкий спрос в Северо-Восточной Азии по-прежнему оказывает давление на котировки.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в мае на этой неделе снизилась на 50 центов, или 3,7%, до 13 долларов за млн БТЕ.

За истекший период этого года цены на СПГ в Азии снизились на 53%, а с максимума, достигнутого в августе 2022 года, 70,50 доллара за млн БТЕ — примерно на 81%.

"Спрос в Северо-Восточной Азии в целом по-прежнему низкий, и лишь незначительное число потребителей совершает покупки на рынке спот", — отметил Сэмюэль Гуд из Argus.

По словам Гуда, трейдеры ожидают некоторого роста спроса в Китае в 3-м квартале на фоне повышения экономической активности после отмены карантинных мер в декабре.

В Европе цены на природный газ в пятницу выросли на фоне устойчивого спроса, а также забастовок по Франции, повлиявших на работу атомных электростанций и СПГ-терминалов.

Кроме того, цены на природный газ в Европе получают поддержку на фоне несколько более холодной погоды и снижения скорости ветра.

"В конце недели природный газ торгуется разнонаправленно: в Европе наблюдается некоторый потенциал роста цен, который обычно мог бы поспособствовать повышению котировок и в Азии. Между тем в последнее время цены на рынке спот были ниже, чем ожидалось, а реальный спрос на севере Азии довольно низкий", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"Цены в Азии в краткосрочной перспективе, вероятно, будут снижаться, пока не появится какой-либо драйвер спроса", — добавил он.

Рынок также отслеживает динамику работы некоторых СПГ-терминалов в Атлантическом бассейне, в том числе терминала Freeport в США и объекта в Анголе.

Единственный в Анголе СПГ-терминал недавно отменил проведение тендеров из-за производственных проблем, сообщили на этой неделе трейдеры. Представитель компании заявил, что терминал в настоящее время работает на пониженной мощности.

Второй по величине экспортный СПГ-терминал в США, Freeport, отменил до четырех поставок СПГ из-за проблем, возникающих в процессе перезапуска производственных мощностей после 8-месячного простоя, сообщили отраслевые источники Reuters.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в мае 24 марта составляла 12,334 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 1,475 доллара дешевле майских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"Цена поставляемого в Северо-Западную Европу СПГ достигла 21-месячного минимума 11,226 доллара за млн БТЕ 20 марта, так как (астрономическая) зима завершилась, а запасы природного газа оставались высокими, — сказал Аллен Рид из Atlantic LNG. — Цены остаются пониженными, тогда как забастовки на СПГ-терминалах во Франции продолжаются".

По оценкам Argus, 23 марта стоимость СПГ с поставкой на условиях DES в Северно-Западную Европу составляла 12,70 доллара за млн БТЕ.

Стоимость фрахта СПГ на этой неделе снизилась, отмечает Елени Баломену из Spark Commodities.

По оценкам компании, стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу упала ниже 50 000 долларов в день, до самого низкого уровня с августа 2022 года, а в тихоокеанском бассейне она составила 71 500 долларов в день.