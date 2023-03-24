МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Котировки золота стабилизировались в конце волатильной недели, сообщает Reuters. Укрепление доллара США нивелирует поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций. Тем не менее ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, способствуют улучшению перспектив рынка золота.

Около 12.02 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1996,19 доллара за унцию, держась в относительно узком 20-долларовом диапазоне. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,1%, до 1997,50 доллара за унцию.

В последние две сессии цены росли после того, как ФРС подняла процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, но просигнализировала о возможной приостановке цикла ужесточения политики.

Понижение процентных ставок увеличивает привлекательность золота, не приносящего гарантированного дохода.

"Опасения относительно перспектив экономики способствуют усилению ожиданий снижения процентных ставок, что продолжит оказывать поддержку ценам на золото", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается третью сессию подряд, в то время как индекс доллара вырос на 0,7%.

Commerzbank вслед за Goldman Sachs, Citi и ANZ повысил прогноз цены на золото. В банке ожидают, что к концу года цены на золото поднимутся к 2000 долларам за унцию.

Между тем спот-цены на серебро прибавили 0,4%, до 23,22 доллара за унцию, нацелившись на рост по итогам второй недели подряд. Платина торговалась с понижением на 1,9%, по 965,94 доллара за унцию, в то время как палладий упал в цене на 1,8%, до 1404,45 доллара за унцию.