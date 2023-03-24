МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (март) 88,5 87,9
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (март) 93,9 94,1
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (март) 91,1 90,9
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,809 млн  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,673%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 мск (07:00 лнд, 03:00 NY) RUB Globaltrans Investment PLC — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2022    
15:00 мск (12:00 лнд, 08:00 NY) RUB Globaltrans Investment PLC — онлайн-мероприятие для аналитиков и инвесторов    
  RUB РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 03.03.2023, в заочной форме, внесение изменений в устав в целях применения к ней положений закона об акционерных обществах)    
  RUB Газпром нефть — CД (о заключении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с российским банком)    