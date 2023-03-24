МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ВТБ планирует провести вторую дополнительную эмиссию обыкновенных акций по открытой подписке на сумму до 93 миллиардов рублей по номиналу, следует из проекта решения для собрания акционеров банка. США ввели новые санкции против Белоруссии

"Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 93 000 000 000 (девяносто три миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) 9 300 000 000 000 (девять триллионов триста миллиардов) штук; номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая акция", — сказано в сообщении.

Разместить акции планируется по открытой подписке.

Указывается, что цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена Набсоветом ВТБ не позднее даты начала их размещения, форма оплаты — денежные средства в валюте РФ. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об увеличении уставного капитала банка, запланировано на 25 апреля.

В начале февраля глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк рассчитывает привлечь в капитал первого уровня не менее 270 миллиардов рублей за счет допэмиссии, проведенной в два этапа. Он говорил, что во втором квартале планируется разместить акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки почти на 120 миллиардов рублей.

О первой допэмиссии ВТБ объявил зимой, ее планируется разместить по закрытой подписке в пользу России в лице Росимущества и Минфина. Оплачены эти акции будет акциями крымского РНКБ (его рыночная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей) и требованиями по договору о размещении 100 миллиардов рублей из ФНБ на субординированный депозит в ВТБ. Цена размещения определена в 0,017 рубля за акцию.