МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") ведет предварительные переговоры с биржей Абу-Даби относительно листинга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

Polymetal может стать первой компанией с операциями в России и листингом на Ближнем Востоке, отмечает агентство.

Бумаги компании в настоящее время торгуются на Лондонской бирже, а также на Мосбирже и в Казахстане. В настоящее время Polymetal занимается сменой юрисдикции с "недружественной" Джерси на Казахстан, однако сохранить листинг в Лондоне после смены места регистрации будет проблематично, считает собеседник агентства.

Как сообщалось, помимо Казахстана для перерегистрации бизнеса компания рассматривала также ОАЭ и Гонконг. По словам главного исполнительного директора Polymetal Виталия Несиса, рассматривались Абу-Даби, Дубай, Астана и Гонконг по четырем пунктам, включая операционное присутствие, налоговую и юридическую системы, а также простоту реализации.

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% — до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3% до 21 миллиона унций (653,2 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 2% — до 1,712 миллиона унций (53,25 тонны). В 2023 году "Полиметалл" планирует извлечь 1,7 миллиона унций в золотом эквиваленте.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal Int (на 31 декабря 2022 года) состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, компания не имеет казначейского пакета.