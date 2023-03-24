МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов пятницы и вырос за неделю почти на 3%, следует из данных торгов на Московской бирже. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы повысился на 0,13%, до 2391,53 пункта, долларовый РТС понизился на 1,18%, до 977,75 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,41%, до 77,08 рубля. По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,96%, долларовый РТС – на 3,03%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.53 мск падал на 1,5%, до 74,8 доллара.

"Мировые фондовые рынки обеспокоены ситуацией в банковском секторе США, и эти опасения перекинулись на европейские биржевые площадки. Российский фондовый рынок в течение дня демонстрировал волатильность, но объявления о дивидендах и хорошие корпоративные новости воспрепятствовали сильной коррекции", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Российский рынок акций в конце недели торговался в разнонаправленном слабоволатильном ключе. На покупательской активности сказались новый спад общерыночных настроений, ценовая слабость нефти и фактор пятницы. Отчасти негатив для нашего рынка компенсировался снижением курса рубля", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего подорожали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+11,5%). При этом привилегированные акции банка снизились в цене на 2,37%. В ходе торгов его обыкновенные акции взлетали на 20,2% — до 168,28 рубля, обновив максимум с марта 2011 года. Привилегированные акции банка максимально поднимались почти на 10%, до 32,5 рубля – максимума с 9 февраля.

В четверг банк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за прошедший год, зафиксировавшую рост его чистой прибыли более чем в 2 раза – с 18,1 миллиарда рублей до 47,5 миллиарда.

Также повысились бумаги НМТП (+2,19%), АФК "Система" (+2,03%), FixPrice (+1,98%), "Фосагро" (+1,42%) и "Татнефти" (+1,04%).

Ранее в пятницу акционеры "Фосагро" одобрили выплату компанией дивидендов в размере 465 рублей на акцию по итогам работы компании в 2022 году.

Акции МКБ растут на 1,16%, несмотря на то, что, согласно опубликованной банком отчетности, чистая прибыль компании по итогам 2022 года упала в 3,5 раза.

"МКБ отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в 3,5 раза до 7,5 миллиарда рублей, что в значительной степени было обусловлено скачком расходов на резервирование в 3,2 раза, до 25,9 миллиарда рублей. В то же время кредитный портфель банка за прошлый год вырос на 37,5% до 1,8 триллиона рублей, средства клиентов – на 20,4% до 2,4 триллиона рублей", — объясняет аналитик "Финама" Игорь Додонов.

В лидерах снижения оказались акции ВТБ (-1,74%), упавшие после сообщения банка о намерении провести вторую дополнительную эмиссию акций в объеме до 93 миллиардов рублей по открытой подписке.

Также подешевели акции МТС (-0,85%), ММК (-0,77%), "Алросы" (-0,64%) и "Северстали" (-0,63%).

ПРОГНОЗЫ

"При благоприятствующей конъюнктуре и спокойном внешнем фоне умеренный подъем российского рынка может продолжиться. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 27 марта – 2320-2450 пунктов", — считает Бахтин.

По мнению Мильчаковой, российский рынок акций в понедельник будет находится в аналогичном диапазоне. Прогноз аналитика на сессию 27 марта – коридор 2300-2450 пунктов для индекса Мосбиржи.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи не смог сходу преодолеть уровень 2400 пунктов и консолидируется под ним. Возможно формирование коррекции к ранее пробитой верхней границе среднесрочного восходящего клина, в район 2300 пунктов", — заключает Додонов.