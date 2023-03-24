МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу снизились примерно на 2,5% на фоне снижения акций европейских банков. Кроме того, заявления министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что восполнение стратегических нефтяных резервов может занять несколько лет, также оказали давление на цены, сообщает Reuters.

Около 15.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,85 доллара, или 2,45, до 74,06 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,79 доллара, или 2,5%, до 68,23 доллара за баррель.

"Цены столкнулись с негативными макроэкономическими факторами, и на рынке снова наблюдается корреляция с фондовым рынком", — отметил Джон Килдафф из Again Capital.

Министр финансов Джанет Йеллен в пятницу провела незапланированное заседание Совета по финансовой стабильности.

Индекс доллара США вырос на 0,6%, что также поспособствовало снижению нефтяных цен. Укрепление доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Грэнхолм сообщила законодателям, что, несмотря на снижение цен, восполнить стратегический нефтяной резерв страны в этом году будет трудно. В прошлом году президент США Джо Байден распорядился высвободить часть резервов, в результате чего они упали до минимума с 1983 года.