МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций, а также роста рубля к доллару и юаню — вслед за нефтью и на поддержке налогового периода в начале недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 0,8%, до 2372,5 пункта.

Цена на нефть марки Brent прибавит около 1 доллара, до 75,88 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется на текущем уровне — 1,075 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 48 копеек, до 76,6 рубля, юаня – на 1 копейку до 11,13 рубля, евро немного повысится — на 28 копеек, до 82,99 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Политика ряда основных центробанков выглядит несбалансированной. Высокие уровни инфляции требуют продолжить ужесточение монетарной политики, при этом проблемы у банков диктуют необходимость расширить предоставление ликвидности. Диаметрально различные цели в денежно-кредитной политике снижают ее потенциальную эффективность, что может быть воспринято инвесторами как новый системный риск", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" центральным событием для рынка на следующей неделе считает публикацию мартовской статистики по инфляции в еврозоне.

"Если инфляция замедлится слабее ожиданий (прогноз 7,3% год к году после 8,5% год к году в феврале), а рост базового показателя (за исключением цен на энергию и продовольствие) продолжит ускоряться, вероятность более жестких действий ЕЦБ вырастет… Повышенное внимание инвесторы продолжат уделять и ситуации с мировым финансовым сектором", — считает он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также считает, что главным событием предстоящей недели на западных рынках выступает публикация данных по инфляции в еврозоне. Среди других значимых событий аналитик также выделяет публикацию индикаторов делового климата и потребительского доверия Германии, розничных продаж Германии и ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года.

"Западные фондовые площадки в целом после недавних проблем в банковском секторе сохраняют осторожность и в случае новых негативных новостей могут вернуться к продажам, а доллар и золото – к укреплению в рамках глобального ухода от риска", — дополняет она.

"Нефть большую часть недели будет торговаться в зеленой зоне, что будет в большей степени связано с оценками ее перепроданности и с перспективами роста спроса в станах Азии. Мы ожидаем в конце предстоящей недели цены на нефть марки Brent выше 75 долларов за баррель", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка также считает, что нефтяной рынок выглядит неплохо с фундаментальной точки зрения на фоне ослабления доллара и отступления проблем с западными банками на второй план. "По нефти Brent мы продолжаем ориентироваться на диапазон 75-80 долларов за баррель", — оценивает он.

УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ

На 28 марта приходится пик налогового периода, что может способствовать укреплению рубля в начале предстоящей недели, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Андрей Манько из РИА Рейтинга полагает, что доллар несколько укрепится к евро, а юань продолжит торговаться в своем коридоре ниже 7 юаней за доллар, рубль на фоне роста стоимости нефти будет иметь шансы к укреплению.

Впрочем, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что заметное снижение нефтяных котировок в пятницу и прохождение пика налогового периода надавят на рубль, и курс пары доллар-рубль во второй половине недели может вновь вырасти к 77 рублям.

"Нестабильность на глобальных рынках сохраняется и, вероятно, приведет к сохранению давления на рисковые активы, особенно, учитывая приближение сезонно слабого апреля", — добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе рискуют остаться под нисходящим давлением в случае отсутствия важных позитивных драйверов по ключевым эмитентам (Сбербанк, "Газпром", "Лукойл", "Норникель" и других) из-за учета в текущих ценах основных оптимистичных факторов. Индикаторы при коррекционном сценарии будут стремиться к 2300 и 950 пунктам", — говорит Кожухова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко не ожидает слишком сильных изменений российского рынка на предстоящей неделе. "Базовый прогноз – удержание достигнутых уровней, отсутствие заметной коррекции. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2350–2450 пунктов", — оценивает он.

Инвестиционный стратег "БКС Мир Инвестиций" Александр Бахтин также не ожидает высокой волатильности на российском рынке акций на следующей неделе и считает, что рынок будет находиться вблизи отметки 2400 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Признаки технической перегретости, периодическое укрепление рубля и качели в ценах на нефть не позволили развить успех. Для выхода индекса Мосбиржи выше отметки 2400 пунктов и уверенного закрепления над ней требуются свежие убедительные драйверы", — говорит он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов считает, что наиболее привлекательно выглядят акции компаний финансового сектора и акции золотодобывающих компаний. Кроме того, аналитик считает интересными транспортный и электроэнергетический секторы.

"Нам по-прежнему импонируют транспортный сектор и машиностроители, тяготеющие к обновлению многомесячных максимумов… Отмечаю усиление интереса к акциям электроэнергетики, что мы связываем с ожиданиями отчетности и дивидендных рекомендаций. Потенциал роста этого сегмента сохраняется. Из ликвидных бумаг мы предпочитаем здесь "дочки" Газпрома, в первую очередь ОГК-2 и Мосэнерго…", — дополняет он.

"На корпоративном фронте финансовых и операционных результатов за 2022 год ожидают от Globaltrans, а финансовых результатов за конец 2022 года – от "Сегежи", "Россетей Ленэнерго", "Ленты" и ТГК-14. По "Фосагро" в конце следующей недели закроется дивидендный реестр: можно будет получить доходность 6,3%", — напоминает Кожухова.

"Несколько лучше рынка мы ожидаем движение в бумагах нефтегазовых концернов и металлургов, а хуже рынка будут акции банков и IT-компаний", — полагает Манько из "РИА Рейтинга".