МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается после роста в течение двух дней, свидетельствуют данные торгов. В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

По состоянию на 19.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,05 доллара, или на 0,3%, до 1 989,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,47% — до 23,36 доллара за унцию.

За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,81%, при этом с понедельника стоимость золота поднялась примерно на 0,76%. Росту способствовали ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы США. Золото чувствительно к сигналам Федрезерва по монетарной политике – это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.

При этом в пятницу курс доллара растет. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,58% — до 103,12 пункта.