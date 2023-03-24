МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снизились в пятницу более чем на 1% на новых опасениях вокруг банковского сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,26%, до 7405,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 7015,1 пункта, немецкий DAX — на 1,66%, до 14957,23 пункта.

Инвесторы с беспокойством продолжают следить за ситуацией в банковском секторе на фоне продолжающегося ужесточения политики крупных центробанков. Так, например, на этой неделе Федеральная резервная система США и Банк Англии повысили свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% и 4,25% соответственно.

В связи с этим акции ряда европейских банков упали в цене. Акции Deutsche Bank в пятницу подешевели на 8,5%, а в ходе торгов падение доходило почти до 15%. Также заметно снизились в стоимости бумаги Raiffeisen Bank (-7,9%), Societe General (-6,1%) и Commerzbank (-5,5%).

"Deutsche Bank попал в заголовки. И это только усиливает общую обеспокоенность по поводу здоровья банковской системы", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby). Она также назвала снижение рынков "бегством в безопасное место".

Несмотря на снижение в пятницу, по итогам недели фондовые индексы Европы показали рост — FTSE 100 поднялся на 0,96%, CAC 40 — на 1,3%, DAX — на 1,28%.