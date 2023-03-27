Юань снизился в результате укрепления доллара США
МОСКВА,27 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в понедельник на фоне укрепления доллара США. Давление на него также оказали данные, показавшие резкое падение прибылей производственных компаний в январе-феврале, сообщает Reuters.
В начале сессии китайская валюта торговалась против доллара на минимуме с прошлой среды. Снизились и другие азиатские валюты, а доллар продолжал расти на заявлениях американских регуляторов о "силе и устойчивости" банковской системы.
В январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года прибыли китайских производственных компаний упали на 22,9%, так как сектор не смог преодолеть спровоцированное пандемией падение.
В 2022 году прибыли производственных компаний сократились на 4%.
Вместе с тем в первые два месяца этого года импульс роста розничных продаж усилился.
"Данные по прибылям в производстве весьма негативны, но более существенное давление на юань оказало укрепление доллара", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.
На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8730, а на момент написания статьи торговалась по 6,8784.
Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс 6,8714 против 6,8374 в пятницу.
Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,01% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 103,000. В пятницу индекс вырос на 0,5%.
Инвесторы будут внимательно следить за выходящими в четверг данными по ВВП США за последний квартал прошлого года, а также за ожидаемым в пятницу базовым индексом цен расходов на личное потребление — предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
На прошлой неделе, после краха двух американских банков и проблем Credit Suisse, акции финансовых компаний торговались очень неровно.
"Признаки продолжения стресса в банковском секторе США могут быстро затмить признаки силы американской экономики и поддержать ожидания понижения ставок ФРС в этом году", — считают аналитики Maybank.
Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8799.
https://1prime.ru/Financial_market/20230327/840202115.html