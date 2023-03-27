МОСКВА,27 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в понедельник на фоне укрепления доллара США. Давление на него также оказали данные, показавшие резкое падение прибылей производственных компаний в январе-феврале, сообщает Reuters.

В начале сессии китайская валюта торговалась против доллара на минимуме с прошлой среды. Снизились и другие азиатские валюты, а доллар продолжал расти на заявлениях американских регуляторов о "силе и устойчивости" банковской системы.

В январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года прибыли китайских производственных компаний упали на 22,9%, так как сектор не смог преодолеть спровоцированное пандемией падение.

В 2022 году прибыли производственных компаний сократились на 4%.

Вместе с тем в первые два месяца этого года импульс роста розничных продаж усилился.

"Данные по прибылям в производстве весьма негативны, но более существенное давление на юань оказало укрепление доллара", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8730, а на момент написания статьи торговалась по 6,8784.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс 6,8714 против 6,8374 в пятницу.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,01% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 103,000. В пятницу индекс вырос на 0,5%.

Инвесторы будут внимательно следить за выходящими в четверг данными по ВВП США за последний квартал прошлого года, а также за ожидаемым в пятницу базовым индексом цен расходов на личное потребление — предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

На прошлой неделе, после краха двух американских банков и проблем Credit Suisse, акции финансовых компаний торговались очень неровно.

"Признаки продолжения стресса в банковском секторе США могут быстро затмить признаки силы американской экономики и поддержать ожидания понижения ставок ФРС в этом году", — считают аналитики Maybank.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8799.