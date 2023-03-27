МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цена на золото снижаются в понедельник утром после четырех недель роста подряд, когда оно под конец прошедшей пятницы пробило отметку в 2000 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. В МИД прокомментировали попытки Запада мешать экспорту алмазов из России

По состоянию на 9.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,6 доллара, или на 0,11%, до 1 989,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,87% — до 23,137 доллара за унцию.

По итогам прошлой недели золото подорожало на 0,6%, что стало четвертым подряд недельным ростом. Инвесторы оценивали ситуацию в банковском секторе и ее влияние на перспективы мировой экономики, а также, в частности, решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5%.

Также трейдеры ждут данных о ВВП США. Ожидается, что американская экономика в четвертом квартале прошлого года, согласно окончательным данным, выросла на 2,7%, как и предполагала вторая, промежуточная оценка.