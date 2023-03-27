МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник утром достигли стабильности после роста в пятницу и по итогам всей прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота снижается после четырех недель роста

По состоянию на 9.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11%, до 4,073 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом минутами ранее стоимость металла незначительно дешевела.

В пятницу медь подорожала на этой бирже на 0,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) при этом по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,21% — до 8921,5 доллара, алюминия – выросла на 0,47%, до 2337 долларов, цинка – сократилась на 0,53%, до 2891,5 доллара за тонну.

Ситуация на рынках промышленных металлов, таким образом, в последние дни неоднозначна, поскольку трейдеры оценивали влияние последних банковских потрясений на мировую экономику, а также итоги заседаний крупнейших финансовых регуляторов.

Теперь инвесторы ждут данных о ВВП США. Ожидается, что американская экономика в четвертом квартале прошлого года, согласно окончательным данным, выросла на 2,7%, как и предполагала вторая, промежуточная оценка.