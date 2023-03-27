МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник утром достигли стабильности после роста в пятницу и по итогам всей прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Золотые слитки

Стоимость золота снижается после четырех недель роста

По состоянию на 9.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11%, до 4,073 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом минутами ранее стоимость металла незначительно дешевела.

В пятницу медь подорожала на этой бирже на 0,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) при этом по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,21% — до 8921,5 доллара, алюминия – выросла на 0,47%, до 2337 долларов, цинка – сократилась на 0,53%, до 2891,5 доллара за тонну.

Ситуация на рынках промышленных металлов, таким образом, в последние дни неоднозначна, поскольку трейдеры оценивали влияние последних банковских потрясений на мировую экономику, а также итоги заседаний крупнейших финансовых регуляторов.

Теперь инвесторы ждут данных о ВВП США. Ожидается, что американская экономика в четвертом квартале прошлого года, согласно окончательным данным, выросла на 2,7%, как и предполагала вторая, промежуточная оценка.