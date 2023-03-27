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https://1prime.ru/Financial_market/20230327/840202702.html
Российский рынок акций растет на старте торгов в понедельник
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. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии понедельника примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается 0,61%,... ПРАЙМ, 27.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии понедельника примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается 0,61%, до 2406,2 пункта, индекс РТС — на 0,91%, до 986,7 пункта.