МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии понедельника примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется после выхода новостей о покупке Silicon Valley Bank

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается 0,61%, до 2406,2 пункта, индекс РТС — на 0,91%, до 986,7 пункта.