МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник растут. Как сообщает Reuters, инвесторы оценивают меры по предотвращению мирового банковского кризиса. Между тем напряженность в Европе усиливается на фоне планов президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Около 07.31 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 77 центов, или 1,03%, по 75,76 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 74 цента, или 1,03%, до 70 долларов за баррель.

По итогам минувшей недели цены на Brent выросли на 2,8%, а нефть WTI подорожала на 3,8% на фоне ослабления беспокойства по поводу нестабильности в банковском секторе.

Инвесторы следят за настроениями на финансовых рынках, в то время как фундаментальные факторы отошли на второй план, отмечает Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

"Основные движения цен могут наблюдаться в ходе европейской и американской сессий. Кроме того, внутридневная волатильность может быть высокой", — подчеркнула она.

"Резкого отскока цен на нефть не ожидается до тех пор, пока кризис в банковском секторе не будет полностью преодолен. Это может занять несколько дней, если не недель", — добавила Хари.

Между тем банк First Citizens BancShares сообщил о приобретении вкладов и кредитов клиентов обанкротившегося Silicon Valley Bank, несколько успокоив рынки.

Участники рынка надеются на дополнительную поддержку для банковского сектора на фоне новостей о том, что власти США рассматривают возможность расширения программы экстренного кредитования.

Цены на нефть также получают поддержку на фоне планов России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва близка к достижению целевого показателя по сокращению добычи. С марта Россия сокращает добычу на 500 000 баррелей в день, до примерно 9,5 млн баррелей в день.

Однако экспорт нефти из России может остаться без изменений в апреле, поскольку НПЗ могут сократить объемы переработки, сообщает Reuters со ссылкой на данные источников и собственные подсчеты.

Эмбарго ЕС повлияло на объемы поставок нефтепродуктов сильнее, чем на экспорт нефти. Российский дизель хранится на танкерах в ожидании покупателей.

По словам аналитиков, запасы нефти в России растут с сентября 2022 года. РФ, вероятно, хочет предотвратить дальнейшее увеличение запасов в период техобслуживания НПЗ, который продлится с марта до июня.

"Если Россия хочет использовать накопленные запасы, тогда ей нужно будет продлить сокращение добычи и после июня", — говорят аналитики FGE.

Между тем забастовки во Франции приводят к перебоям в работе НПЗ, из-за чего спрос на нефть и производство топлива в стране снизились.

Инвесторы ожидают выхода индексов менеджеров по снабжению (PMI) для промышленного сектора и сферы услуг Китая, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Эти данные могут помочь оценить спрос на нефть в Китае.

Между тем число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе увеличилось на 4 единицы, до 593 единиц, продемонстрировав рост впервые за шесть недель. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Число действующих газовых буровых установок осталось без изменений, на уровне 162 единиц.