МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в пятницу в Чикаго выросли на фоне разговоров о возможной приостановке экспорта этой культуры из России, сообщает Reuters. Фьючерсы на кукурузу продолжили расти в цене и завершили с повышением вторую неделю подряд на фоне восстановления спроса в Китае.

Газета "Ведомости" сообщила о том, что российские производители пшеницы и подсолнечного масла могут временно приостановить экспорт. Между тем позже источники сообщили Reuters, что у России нет планов по приостановке экспорта пшеницы. Между тем правительство России хочет, чтобы цены, по которым экспортеры закупают пшеницу у фермеров, были достаточно высокими, чтобы покрывать среднюю себестоимость производства.

Майские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу в пятницу завершили торги с повышением на 26 1/2 цента, до 6,88 1/2 доллара за бушель. Наиболее активно торгующиеся контракты на пшеницу восстановились с минимума с июля 2021 года 6,54 доллара за бушель, достигнутого в ходе прошлой недели.

"Котировки пшеницы снизились настолько сильно, что при любых позитивных факторах они могут значительно вырасти", — отметил Джек Сковиль, рыночный аналитик Price Futures Group.

Майские фьючерсы на кукурузу завершили сессию пятницы с повышением на 11 1/4 цента, по 6,43 доллара за бушель. Наиболее активно торгующиеся контракты завершили с повышением вторую неделю подряд.

Соя выросла в цене на 8 3/4 цента, до 14,28 1/4 доллара за бушель. На прошлой неделе котировки падали до 14,05 доллара за бушель, минимума с 4 ноября.

Цены на кукурузу достигли максимума с февраля на фоне ряда экспортных поставок из США в Китай. Минсельхоз США в пятницу сообщил, что частные экспортеры продали еще 204 000 тонн кукурузы в Китай. Таким образом, совокупные продажи Китаю с 14 марта составили более 2,75 млн тонн.

Высокий спрос на кукурузу из США в Китае наблюдался на фоне завершения сельскохозяйственного года в Бразилии, где готовятся к экспорту сои, добавил Сковиль.

"Это означает, что мы будем продавать сельскохозяйственные товары во многие страны мира, и мы видим, что это влияет на динамику цен в последние пару недель", — добавил он.