МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снижаются, так как рост фондового рынка делает активы-убежища менее привлекательными. Инвесторы оценивают шаги правительств, направленные на ослабление опасений относительно кризиса в мировой банковской отрасли, передает Reuters.

Около 09.47 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1%, до 1958,33 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 1,1%, до 1961,30 доллара за унцию.

Новости о том, что First Citizens BancShares Inc. купит у регулятора все депозиты и кредиты Silicon Valley Bank, поспособствовали частичному восстановлению акций банковского сектора Европы. В результате котировки золота упали ниже уровня 2000 долларов, который они превысили на прошлой неделе.

"Котировки золота на прошлой неделе достигли 2000 долларов, а теперь медведи использовали этот уровень, чтобы оказать давление на цены. Спрос на золото снизился на фоне стабилизации доллара и неоднозначных сигналов касательно денежно-кредитной политики ФРС", — отметил Лукман Отунуга из FXTM.

Наблюдающаяся в последнее время нестабильность в банковском секторе приближает экономику США к рецессии, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Между тем, по словам руководителей ФРС, не наблюдается признаков усиления кризиса в финансовой отрасли.

"Золото будет блистать на фоне хаоса на рынке, учитывая ожидания снижения ставок ФРС в 2023 году, которые подстегивают ралли", — сказал Отунуга, добавив, что для прорыва психологически важного уровня 2000 долларов за унцию и пика марта 2022 года требуется сильный фундаментальный драйвер. Тогда котировки смогут обновить рекордный максимум, полагает он.

На прошлой неделе руководство ФРС сообщило, что в центральном банке обсуждали возможность приостановки дальнейшего повышения ставок, и это увеличило привлекательность золота для инвесторов.

Индекс доллара в понедельник отступил от месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, и стабилизировался. Укрепление доллара негативно влияет на котировки золота, которое становится менее доступным для держателей иных валют.

Некоторое ослабление цен на золото в понедельник можно объяснить восстановлением фондовых индексов, но в целом позитивный для золота тренд сохраняется, считает Карло Альберто де Каса из Kinesis Money.

Серебро на рынке спот упало в цене на 1,3%, до 22,92 доллара за унцию, платина снизилась на 1,4%, до 963,13 доллара, а палладий торговался с понижением на 1,3%, по 1397,28 доллара.