МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Котировки кукурузы на CBOT в понедельник снижаются после достижения более чем 3-недельного максимума в ходе предыдущей сессии, сообщает Reuters. Между тем высокий спрос в Китае оказывает ценам некоторую поддержку. Котировки пшеницы утратили часть завоеванных позиций, так как неопределенность относительно экспорта из Причерноморья сохраняется.

Цены на сою растут на фоне повышения цен на нефть и растительные масла.

Около 11.10 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 0,5%, до 6,39 1/2 доллара за бушель, пшеница подешевела на 0,7%, до 6,83 3/4 доллара за бушель, а соя подорожала на 0,2%, до 14,31 1/4 доллара за бушель.

"После коррекции, наблюдавшейся в последние две недели, потенциал дальнейшего снижения цен ограничен. Котировки, вероятно, стабилизируются на текущих уровнях, так как инвестфонды начали открывать новые длинные позиции", — отметил один трейдер в Мумбае.

Снижение цен поспособствовало покупкам американской кукурузы в Китае, пытающемся нарастить темпы закупок после медленного начала программы импорта, отмечают трейдеры и аналитики.

Согласно результатам опроса фермеров, проведенного Farm Futures, посевные площади кукурузы в 2023 году, вероятно, составят 87,766 млн акров, что на 1% ниже показателя прошлого года 88,579 млн акров. Ожидается, что посевные площади сои составят 89,620 млн тонн, что на 2,5% ниже показателя 2022 года, предоставленного Минсельхозом США.

Трейдеры также оценивают неопределенность относительно соглашения о зерновом коридоре в Черном море после того, как российская газета "Ведомости" в пятницу сообщила о вероятности временной приостановки экспорта пшеницы и подсолнечного масла. Между тем позже источники сообщили Reuters, что у России нет планов по приостановке экспорта пшеницы.

В Кремле в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Эрдоган поблагодарил Путина за позитивное отношение к продлению соглашения о зерновом коридоре в Черном море и выразил понимание желания России беспрепятственно осуществлять поставки своей сельскохозяйственной продукции, заявили в Кремле.