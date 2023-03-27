МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены на золото потеряли более 1%, так как опасения относительно кризиса банковской сферы ослабли, как и привлекательность активов-убежищ. Склонность инвесторов к риску восстанавливается, и они отдают предпочтение акциям и нефти, сообщает Reuters.

Около 14.25 по Гринвичу золото на рынке спот упало в цене на 1,2%, до 1953,14 доллара США за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 1,5%, до 1954,40 доллара.

На рынках царит спокойствие, и наблюдается спрос на некоторые рискованные активы. Такие активы-убежища, как золото, начинают распродаваться, отметил Филип Штрайбл, главный рыночный стратег-аналитик Blue Line Futures.

Сообщения о выкупе депозитов и займов Silicon Valley Bank позволили основным американским фондовым индексам в понедельник открыться ростом, и золото опустилось еще ниже 2000 долларов. На прошлой неделе котировки золота превысили этот ключевой уровень.

"По большей части ралли на рынке золота было спровоцировано закрытием коротких позиций", — добавил Штрайбл. По его мнению, понижательное давление на цены на золото будет сохраняться.