МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов группа Globaltrans не планирует делистинг с Лондонской биржи, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Валерий Шпаков. Ozon подал апелляцию из-за принудительного делистинга акций

Он напомнил, что в настоящее время GDR Globaltrans торгуются только на Московской бирже.

"На Лондонской бирже торги приостановлены, между тем, у компании есть желание поддерживать этот листинг", — сказал Шпаков.

Globaltrans основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом. Основатели компании продолжают оставаться ключевыми акционерами группы.

Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Компания занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Общий парк Globaltrans на конец 2022 года объединяет более 66 тысяч единиц подвижного состава (94% в собственности), из которых 69% полувагоны и 28% цистерны для нефтепродуктов и нефти. Globaltrans управляет собственными 71 магистральными локомотивами.