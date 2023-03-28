RUB

Аэрофлот — СД (о финансовых результатах по итогам 2022, о КПЭ в рамках долгосрочной программы развития Группы и руководящего состава ПАО на 2023-2025, о подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе Аэрофлот за 2022)