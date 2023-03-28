МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились во вторник в Азии после роста на предыдущей сессии. В центре внимания рынка находятся ситуация в банковском секторе и признаки укрепления спроса в Китае, сообщает Reuters.

Котировки нефти ослабевали после роста самым быстрым более чем за четыре месяца темпом в понедельник. Около 06.51 по Гринвичу фьючерсы на нефть WTI потеряли 1 цент, или 0,01%, до 72,80 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 19 центов, до 77,93 доллара.

"Хотя риски для банковской системы сохраняются, покупки нефти на падении, вероятно, будут превалирующим трендом в краткосрочной перспективе", — полагает Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

В понедельник цены на нефть росли на сообщениях о том, что экспорт нефти из Иракского Курдистана в Турцию в субботу был приостановлен. Арбитражный суд признал, что для дальнейших поставок из этого региона в Турцию необходимо согласие Багдада.

Сообщения же о том, что First Citizens BancShares Inc. купит у регулятора все депозиты и кредиты Silicon Valley Bank, укрепили оптимизм инвесторов относительно перспектив банковского сектора.

Сигналы о восстановлении спроса в Китае, вероятно, будут продолжать оказывать поддержку котировкам нефти.

В научно-исследовательском центре государственной энергетической компании Китая CNPC полагают, что импорт нефти в Китай в 2023 году вырастет на 6,2%, до 540 млн тонн.

"Индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора и сферы услуг Китая станут основными драйверами цен на нефть, так как позитивные показатели будут свидетельствовать о дальнейшем улучшении перспектив спроса", — добавила Тенг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе, вероятно, выросли на 200 000 баррелей, о чем свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Reuters.

Во вторник Американский институт нефти (API) представит еженедельные данные по запасам, а в среду будет представлен отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.