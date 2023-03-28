МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Во вторник доллар США вновь снизился в результате ослабления риска полномасштабного кризиса банковском секторе, подорвавшего спрос на активы-убежища, сообщает Reuters.

При этом иена, которая традиционно также считается безопасным активом, существенно восстановилась. Аналитики предполагают, что это стало следствием репатриации прибылей японскими компаниями в конце финансового года, который в Японии завершается в пятницу.

Пара доллар/иена опускалась до 130,51, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,29%, по 130,2, после укрепления на 0,64% в понедельник, когда ее поддержал рост доходности долгосрочных облигаций США.

По словам аналитиков, японские компании, вероятно, продавали иностранные облигации, чтобы укрепить свой баланс.

"Думаю, что в это время (в конце финансового года в Японии) на динамику влияют репатриируемые японские прибыли, — сказал управляющий токийским отделением State Street Барт Вакабаяси. — Если дело в этом, то это разовый фактор, и мы вернемся к обычной ситуации, когда пара будет следовать за доходностью гособлигаций".

Евро и британский фунт выросли, так как новости о том, что First Citizens BancShares купит все депозиты и займы Silicon Valley Bank, успокоили рынки. Этому также способствует тот факт, чтобы в мировом банковском секторе пока больше не наблюдается потрясений.

Пара евро/доллар США выросла на 0,27%, до 1,083, а пара британский фунт/доллар США — на 0,31%, до 1,233.

"Рынки в целом настроены позитивно в отношении рискованных активов, и на этом фоне доллар по определению должен снижаться", — говорит Адам Коул, стратег-аналитик RBC Capital Markets.

"Возможно эта ситуация с постоянно меняющимся отношением инвесторов к риску будет сохраняться в течение пары месяцев", — считает он.

Индекс доллара снизился на 0,19%, до 102,59.

Биткоин немного снизился и торговался около 27 055 долларов США после падения на 3% в понедельник из-за проблем крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

На эту компанию и ее основателя подала иск Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Она также пострадала в результате технического сбоя в понедельник, который вынудил ее временно остановить некоторые операции.

Чувствительный к риску австралийский доллар резко вырос, получив дополнительную поддержку со стороны данных по розничным продажам, которые оказались лучше прогнозов. Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи поднялась на 0,56%, до 0,669.