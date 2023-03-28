МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются третью сессию подряд, продолжая отступление от ключевой отметки 2000 долларов, передает Reuters. Инвесторы переключились на рискованные активы на фоне ослабления беспокойства по поводу банковского кризиса. При этом ослабление доллара США ограничивает потенциал снижения цен.

Около 09.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1951,80 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 1952,10 доллара за унцию. На прошлой неделе котировки золота поднимались выше 2000 долларов, поскольку нестабильность в банковском секторе привела к росту спроса на защитные активы.

Европейские фондовые индексы продолжают восстановление. Инвесторы надеются, что банковский кризис будет предотвращен на фоне сделки по выкупу вкладов и кредитов клиентов обанкротившегося Silicon Valley Bank.

Золото оказалось под давлением, так как рынки успокоились после недавних банковских потрясений, вернувшись к рискованным активам, отмечает Оле Хансен из Saxo Bank.

В ближайшем будущем цены на золото могут снизиться к 1933 долларам, полагает Хансен. Однако эксперт позитивно оценивает перспективы рынка золота на фоне приближающегося пика процентных ставок в США и рисков наступления рецессии в ближайшие месяцы.

На рынках полагают, что вероятность того, что ФРС в мае оставит процентные ставки без изменений, составляет 48,7%, согласно данным CME FedWatch. На прошлой неделе в центробанке просигнализировали, что могут в скором времени приостановить цикл повышения процентных ставок.

"В краткосрочной перспективе в центре внимания остаются ситуация на финансовом рынке и экономические данные США, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику ФРС", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Мы прогнозируем, что к концу года цена (золота) будет составлять 2050 долларов за унцию", — добавил он.

Индекс доллара снизился на 0,1% против корзины других основных валют. Ослабление доллара делает золото более привлекательным для инвесторов.

Спот-цены на золото могут пробить техническое сопротивление 2070 долларов за унцию во 2-м квартале и достигнуть 2148 долларов за унцию, отметил технический аналитик Reuters Ван Тао.

Спот-цены на серебро на момент написания статьи снизились на 1%, до 22,87 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 965,57 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,3%, до 1404,47 доллара за унцию.