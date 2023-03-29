Юань снизился в ожидании данных по производству
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился против доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выходящих на этой неделе данных по активности в производственном секторе за март, на основании которых можно будет судить о темпах восстановления экономики Китая.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар к юаню на уровне 6,8771 против 6,8749 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 6,8760, а на момент написания статьи торговалась по 6,8880.
По словам трейдеров, в первой половине сессии давление на юань оказывал повышенный спрос компаний на доллар и увеличение разрыва между доходностью в США и в Китае.
На этой неделе вступило в силу решение центрального банка понизить нормы резервирования капиталов кредитными организациями, что увеличило объемы ликвидности в юанях, в то время как доходность казначейских облигаций США выросла, и некоторые корпоративные клиенты не захотели конвертировать выручку в иностранной валюте в юани, говорят трейдеры.
"По-нашему мнению, юань меньше любых других активов выигрывает от ускорения восстановления экономики Китая, — сказано в аналитической записке Barclays. — Традиционно юань сильно зависит от циклов, его поддерживает ускорение роста экономики Китая".
В Barclays также считают, что динамика юаня не в полной мере отражает ослабление доллара.
Аналитики и инвесторы будут следить за выходящими в потницу данными по активности в производственном секторе за март.
"Мы ожидаем, что индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного и непроизводственного секторов превысят уровень 50 (укажут на рост активности), но рост в сфере услуг будет слабее, чем в феврале, в результате нормализации темпа восстановления", — говорит аналитик MUFG Линь Ли.
По мнению старшего экономиста Union Bancaire Privee Карлоса Казановы, инвесторы сосредоточат внимание на отдельных индикаторах отчета.
"Поскольку PMI отражают изменения активности по сравнению с предыдущим месяцем, они очень волатильны, — говорит Казанова. — Экспорт остается подавленным, и мы ожидаем, что до конца 2023 года этот тренд будет превалировать".
На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 102,595 от уровня закрытия вторника 102,43. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8892.
https://1prime.ru/Financial_market/20230329/840225411.html