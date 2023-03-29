МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 7,4% 6,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) -30,6 -29,5 (факт)
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль) 8,1% -2,3%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,117 млн барр 0,187 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,063 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 4,062%  
21:50 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
23:40 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -6,6% -11,1% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (февраль) 3,6% 3,8% (прогноз)
  RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022    