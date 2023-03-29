События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|7,4%
|6,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk)
|-30,6
|-29,5 (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)
|8,1%
|-2,3%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,117 млн барр
|0,187 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,063 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|4,062%
|21:50
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|23:40
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-6,6%
|-11,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (февраль)
|3,6%
|3,8% (прогноз)
|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230329/840225663.html