МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале торгов на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,21%, до 2447,31 пункта, долларовый РТС — на 0,24%, до 1002,22 пункта.

Июньский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,49%, до 78,52 доллара за баррель.