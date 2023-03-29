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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230329/840226092.html
Индекс Мосбиржи растет на старте торгов
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Российский рынок акций поднимается в начале торгов на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,21%, до 2447,31 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 29.03.2023
рынки, новости, мосбиржа, акции, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале торгов на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,21%, до 2447,31 пункта, долларовый РТС — на 0,24%, до 1002,22 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,49%, до 78,52 доллара за баррель.