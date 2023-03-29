МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в среду в Азии снизились на фоне ослабления опасений относительно дальнейшего распространения кризиса в банковской сфере, передает Reuters. Склонность инвесторов к риску же выросла.

По состоянию на 06.19 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось со снижением на 0,7%, по 1960,91 доллара за унцию. Во вторник контракты выросли на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,6% и торговались по 1962,10 доллара.

"Мы наблюдаем естественную коррекцию… золото снижается после неудачной попытки пробить вверх уровень 1975 долларов", — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

Некоторые инвесторы, "по всей видимости, продолжают отдавать предпочтение золоту на случай" новых негативных сюрпризов, добавил он.

Доллар США укрепился, и золото стало менее доступным для держателей иных валют, тогда как азиатские фондовые индексы выросли в среду.

Цены на золото, несомненно, будут получать поддержку на фоне финансовой неопределенности, однако в ближайшие месяцы волатильность может усилиться, если инфляция в США останется высокой, а экономические данные — позитивными, отметил Симпсон.

Согласно опубликованным во вторник данным, потребительское доверие в США в марте неожиданно выросло. Между тем торговый дефицит в США в феврале немного увеличился.

Аналитики Macquarie прогнозируют, что приоритетом ФРС будет замедление инфляции до целевого уровня, и центральный банк повысит процентные ставки еще один раз, а затем приостановит увеличение стоимости заимствований на ранних стадиях замедления экономики. В результате во второй половине 2023 года цены на золото могут снизиться.

Альтернативные издержки владения золотом возрастают при повышении процентных ставок.

На рынках полагают, что вероятность повышения процентной ставки ФРС в мае на 25 базисных пунктов составляет 44,5%.

В MKS PAMP отмечают, что ФРС придется выбирать между высокой инфляцией, ‘жесткой посадкой' и финансовой нестабильностью. Все эти факторы могут оказать поддержку активам-убежищам и, вероятно, приведут к тому, что позже в этом году котировки золота испытают на прочность рекордные максимумы около 2070 долларов за унцию, добавляют в MKS PAMP.

Спот-цены на серебро снизились на 0,8%, до 23,08 доллара за унцию, платина подешевела на 0,7%, до 956,76 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,2%, до 1416,93 доллара за унцию.