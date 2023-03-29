МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают расти в среду, так как сокращение экспорта нефти из Иракского Курдистана усугубляет опасения относительно возможного дефицита предложения. Кроме того, склонность инвесторов к риску усилилась, так как риск дальнейшего распространения кризиса в банковской сфере ослаб, сообщает Reuters.

Поставки нефти из Иракского Курдистана в объеме 450 000 баррелей в день были приостановлены в субботу. Арбитражный суд признал, что для продолжения экспорта нефти из этого региона необходимо согласие Багдада.

Около 08.02 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 42 цента, или 0,5%, до 79,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 61 цент, или 0,8%, до 73,81 доллара за баррель.

"Чем дольше продлится приостановка поставок, тем более скромными будут оценки перспектив предложения", — сказал Стивен Бреннок из PVM.

В среду норвежская компания DNO сообщила о приостановке добычи нефти в Курдистане. В среднем производство нефти этой компанией на месторождениях Tawke и Peshkabir в среднем в 2022 году составляло 107 000 млрд баррелей в день, что соответствует четверти от общего объема экспорта нефти из Курдистана.

Снижение опасений относительно ситуации в банковском секторе улучшило настроения участников нефтяного рынка. Предыдущие несколько недель на рынке царила волатильность, и 20 марта котировки нефти упали до 15-месячного минимума. Позитивной для инвестменеджеров новостью стало сообщение о продаже активов обанкротившегося Silicon Valley Bank.