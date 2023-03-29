МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем символически снижается после позитивного старта торгов без сильных драйверов для дальнейшего роста, следует из данных Московской биржи. Рубль незначительно меняется к мировым валютам

Индекс Мосбиржи к 11.41 мск увеличивается на 0,03%, до 2441,44 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на столь же символические 0,02%, до 999,6 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,4%.

В лидерах роста котировок – расписки ЦИАНа (+10,59%), ГК "Эталон" (+5,07%), акции компании "Ренессанс страхование" (+3,8%), "Самолета" (+2,64%), "Акрона" (+1,73%) и "Северстали" (+1,66%). В лидерах снижения капитализации – акции "Юнипро" (-2,31%), НМТП (-0,98%), "Яндекса" (-0,91%).

"Еще пару месяцев назад любой серьезный рост рынка в последующие пару дней фиксировался практически полностью, сейчас же желающих продавать акции мало. Это говорит о силе рынка и стремлении продолжить рост", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Раскрыт потенциал роста российского рынка акций в 2023 году

Вследствие этого Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи вернётся к росту, в направлении отметки 2488 пунктов.

"Возможно, какая-то серьезная коррекция последует при уходе индекса Мосбиржи ближе к 2500 пунктов, да и то для нее нужны будут негативные поводы", — заключает Антонов.