МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, а гонконгский индекс вырос на 2% на новостях от Alibaba, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Alibaba разделит свой бизнес на шесть подразделений

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16%, до 3240,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2103,37 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскочил на 2,06%, до 20192,4 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,37%, до 2443,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,23%, до 7050,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,33%, до 27883,78 пункта.

Днем ранее крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding сообщила о проведении реорганизации, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть отдельных подразделений. Отмечается, что эти подразделения будут самостоятельно решать вопросы о привлечении средств, в том числе посредством IPO.

После этого акции компании подскочили в цене на 12,23% на бирже Гонконга.

"В краткосрочной перспективе инвесторы могут быть воодушевлены положительными эмоциями. План реструктуризации Alibaba может также заставить инвесторов задуматься о том, что и другие технологические компании, такие как Tencent, могут последовать этому примеру", — приводит агентство слова старшего аналитика-исследователя компании Forsyth Barr Asia Ltd Уиллера Ченя (Willer Chen).