МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе растут на фоне продолжающихся забастовок во Франции и похолодания на большей части территории региона, сообщает Reuters.

В ходе сессии среды котировки ближайших фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF росли на 6,3%. С начала недели цены подскочили на 9%.

В регионе сохраняется зимняя погода, а протесты во Франции привели к перебоям в работе газовой инфраструктуры. Между тем власти ЕС предупреждают, что проблемы с предложением устранены не полностью. Приближается ключевой период пополнения запасов, и в этом году Европе предстоит закачивать газ в хранилища в условиях значительного сокращения поставок из России.

Забастовки на трех СПГ-терминалах во Франции, оператором которых является Elengy, будут продолжаться до четверга. Electricite de France столкнулась с проблемами в работе ядерных реакторов: для генерации электроэнергии доступно лишь 57% от совокупной мощности реакторов, согласно подсчетам Bloomberg.

На следующей неделе в Европе прогнозируется похолодание. При этом отопительный сезон приближается к концу после довольно мягкой зимы. Продолжительное использование газа для отопления помещений оказывает давление на предложение.

Тем не менее объем запасов остается высоким для текущего времени года. В последние недели запасы в подземных хранилищах (ПХГ) Европы растут. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, ПХГ заполнены примерно на 56%.

Около 07.37 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 5,1%, по 44,95 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на газ в Великобритании подскочили на 4,8%.