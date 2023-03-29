МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сильно растут на ослаблении опасений и "стресса" в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Байден заявил об улучшении ситуации в банковском секторе

По состоянию на 13.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,71%, до 32819 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 12838,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 4035,75 пункта.

"Настроения инвесторов улучшаются, так как динамика цен на акции банков указывает на ослабление стресса. S&P500… сейчас находится выше 200-дневного среднего уровня", — сказала порталу Market Watch старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Ранее, в частности, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США заявила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося банка SVB переходят к американскому First-Citizens Bank.