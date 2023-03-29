МОСКВА, 29 мар ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в среду повышаются. Инвесторы вздохнули с облегчением благодаря повышению стабильности в банковском секторе, однако оптимизм оказался недостаточно устойчивым, чтобы нанести удар по таким защитным активам, как облигации или золото, сообщает Reuters.

Между тем азиатские фондовые рынки сегодня сильно выросли после того, как китайский конгломерат Alibaba сообщил о планах разделения на шесть бизнес-подразделений, что поддержало технологический сектор.

Продажа активов Silicon Valley Bank (SVB), регионального кредитора, обанкротившегося ранее в марте, помогла улучшить спрос инвесторов на рисковые активы. Некоторые показатели рыночного стресса снизились, что дало толчок акциям, криптовалютам и сырьевым товарам в последние две недели.

Общемировой индекс MSCI All-World сегодня поднялся на 0,3%, а панъевропейский индекс вырос на 0,92%, отчасти благодаря подъему банковского сектора после того, как UBS сообщил, что вновь пригласил Серджо Эрмотти на должность генерального директора, которому предстоит руководить масштабным поглощением банка Credit Suisse.

Ситуация в экономике сейчас лучше, чем полгода назад, несмотря на некоторые параллели с финансовым кризисом 2008 года, и текущие проблемы в банковском секторе уже, вероятно, удалось локализовать. Однако на рынке преобладает нервозность, учитывая неопределенность вокруг процентных ставок.

"Настрой сейчас настороженный, и рынок будет подвержен колебаниям", — считает Каллум Пикеринг, старший экономист Berenberg.

В ходе первых слушаний в конгрессе по вопросу коллапса двух американских региональных банков законодатели спрашивали представителя ФРС о том, должен ли был центробанк осуществлять более пристальный надзор за SVB.

Майкл Барр, вице-председателя ФРС по надзору, раскритиковал SVB за работу без директора по рискам в течение нескольких месяцев и его модели рисков, связанных с процентными ставками.

"С точки зрения макроэкономики мы можем быть спокойны насчет того, что ведущие кредиторы по обе стороны Атлантики имеют достаточные объемы капитала и обеспечены депозитами, а регуляторы и центробанки, судя по всему, полностью привержены предотвращению любых серьезных общесистемных проблем, — добавил Пикеринг. — После недавних потрясений в банковской системе мы пытаемся встроить в макроэкономическую модель степень накопления ликвидности и осторожность в кредитовании, к которой прибегли банки до тех пор, пока они не смогут полностью проанализировать последствия ужесточения денежно-кредитной политики".

Субиндекс акций американских региональных банков KBW за прошедшую неделю упал на 3,3%, однако по-прежнему находится выше недавних шестинедельных минимумов.

"Инвесторы еще не совсем успокоились…и намеки на серьезные регуляторные преобразования, скорее всего, будут сказываться на (банковском) секторе, пока не появятся детали", — заявил Роберт Карнелл, региональный директор ING по анализу рынков АТР.

Во вторник опрос показал, что доверие американских потребителей в марте неожиданно укрепилось, несмотря на недавние проблемы на финансовом рынке. Однако американцы по-прежнему полагают, что в следующем году инфляция останется повышенной.

Как в среду показал другой опрос, настроение потребителей в Германии в апреле должно улучшиться ввиду снижения цен на энергоносители, хотя полное восстановление в ближайшее время маловероятно.

Из-за беспокойства насчет инфляции инвесторы стали пересматривать ожидания относительно денежно-кредитной политики ряда ключевых центробанков, в том числе Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.

Рынки теперь предполагают 60%-ную вероятность того, что ФРС на следующем заседании не изменит процентные ставки.

Индекс доллара, оценивающий его курс к шести валютам, почти не изменился и находится на уровне 102,46.

Фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 0,92%, предвещая рост в начале торгов.

На валютных рынках евро повысился на 0,14% до 1,0862 доллара, а фунт вырос на 0,15% до 1,2359 доллара.

Японская иена, которую многие воспринимают как защитный актив, снизилась к доллару на 0,6% до 131,65, тогда как днем ранее выросла на 0,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась на 3 б. п. до 3,539%, а доходность 2-летних бумаг — на 6 б. п. до 4,006%.

Доходность 2-летних гособлигаций выросла на 50 б. п. по сравнению с 6-месячными минимумами пятницы, что говорит о повышении уверенности инвесторов.

Тем временем золото подешевело на 0,3% до 1965 долларов за унцию, но все еще находится не так далеко от максимумов в районе 2000 долларов, достигнутых на прошлой неделе.

Нефть дорожает третий день подряд на фоне улучшения настроя рынка. Остановка части экспорта из Иракского Курдистана привела к опасениям насчет сокращения предложения. Нефть WTI выросла в цене на 0,59% до 73,63 доллара за баррель, а Brent — на 0,8% до 79,27 доллара. Фьючерсы на WTI подорожали на 1,1% до 74 долларов.