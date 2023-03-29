МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, который будет устанавливать для ряда товаров минимальную долю продаж на биржевом рынке по аналогии с нефтепродуктами, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Глава британского Минфина заявил, что места для беспечности нет

"Мы разработали законопроект, который наделяет правительство полномочием назначать группы товаров и отдельные товары, по которым будет устанавливаться вот такая минимальная доля оборота, которая будет на бирже, по аналогии как сейчас уже работает по ряду сырьевых товаров", — сказал он, выступая на форуме СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок — 2023". При этом он не уточнил, о каких именно товарах идет речь.

По его словам, идея создать такой законопроект вызвана тем, что Россия осталась без "нормального доступа к рыночным индикаторам". "Это привело нас к мысли о том, что биржевую торговлю товарами надо расширять не только в части нефтепродуктов, но и в части широкого круга других товаров. Фактически сейчас сложилась ситуация, когда невозможно для российской финансовой системы хеджировать цены на большое количество видов продукции", — пояснил Моисеев.

Как отметил представитель Минфина, законопроект сейчас проходит согласование, рассчитывается, что весной его внесут в Госдуму. Тем не менее, по словам замминистра, работа над законопроектом идет тяжело. "Здесь многие опасаются, что такого рода обязательства приведут к усложнению обычаев торговли, которые сложились", — пояснил Моисеев.

"Надо искать баланс, чтобы не навредить игрокам на товарных рынках", — добавил он.

Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также принимающий участие в форуме, этот законопроект — веление времени: большее количество товаров будет продаваться на бирже. "Соответственно, мы будем лучше понимать ценообразование на товарных рынках", — сказал он.