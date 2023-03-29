МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доллар США стабилизировался в среду после снижения на предыдущих сессиях. Он также резко вырос против иены, которая перед завершением финансового года в Японии торгуется волатильно, сообщает Reuters.

Индекс доллара на момент написания статьи находился н уровне закрытия вторника 102,42 после роста на 0,3% в начале европейских торгов. Индекс снижался в течение двух сессий подряд, а по итогам месяца может потерять 2,1%.

Пара евро/доллар немого выросла и торговалась по 1,0855. Британский фунт поднимался до максимума почти за два месяца 1,236 доллара, а потом вернулся к уровню закрытия предыдущей сессии 1,2343.

"Пока на рынок вернулось ощущение спокойствия, но я не думаю, что все закончилось. Подобно воде, которая находит трещины, рынок испытывает на прочность слабые точки, и мы увидим, кто и как лучше всего справится в условиях высоких ставок", — говорит стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоули.

По ее словам, валютным рынкам трудно определять конкретные тренды в условиях волатильности.

"Если взять доллар, то рынки могут считать, что ФРС должна понижать ставки с учетом банковского кризиса, что негативно для доллара, но если ставки будут понижаться из-за риска рецессии, то куда следует помещать деньги? Ведь не на развивающиеся рынки", — отмечает она.

Японская иена торгуется волатильно перед завершением финансового года в пятницу. Пара доллар/иена достигла одномесячного максимума, а на момент написания статьи пара торговалась с ростом на 0,7%, по 131,85, тогда как пара евро/иена выросла на 0,7%, до 143.с ростом на 0,7%, по 131,85, тогда как пара евро/иена выросла на 0,7%, до 143.

На прошлой неделе иена достигла самых высоких уровней примерно за два месяца против доллара и евро, получая поддержку со стороны спроса на активы-убежища, но на этой неделе такого стремления к безопасной гавани, возможно, уже не будет, считает Фоули.

На предыдущей сессии пара доллар/иена упала на 0,5%, когда она, что редко бывает, двигалась в противоположных направлениях с доходностью долгосрочных облигаций США, которая росла в условиях более спокойных торгов.

На торгах в Токио в среду доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла недельного максимума 3,583%, но на момент написания статьи находилась около уровня закрытия вторника, на 3,556%. В прошлую пятницу доходность таких бумаг опускалась до шестимесячного минимума 3,285%.

"Волатильность пары доллар/иена в основном обусловлена волатильностью американских облигаций", поэтому при таком снижении их доходности более вероятно движение пары доллар/иена к 130, чем рост к 140, сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

По его словам, "не подчинившийся правилам" рост иены во вторник мог быть спровоцирован операциями, связанными с завершением финансового года в Японии.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,45%, до 0,6677. Вышедшие в среду данные указали на замедление инфляции в Австралии в феврале до восьмимесячного минимума, что укрепило доводы в пользу того, что Резервный банк Австралии на апрельском заседании сделает паузу в повышении процентных ставок.

Биткоин поднялся на 4%, до 28 360 долларов США, нащупав опору после новостей о проблемах крупнейшей криптовалютной биржи Binance.