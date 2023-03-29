МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду торгуются в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Поддерживают рынки рисковые настроения инвесторов на фоне ослабления опасений за банковский сектор. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,69%, до 32 618,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 11 877,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 4 012,01 пункта.

Среди трейдеров ослабевают опасения по поводу кризиса в банковском секторе. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.

"Рынок ждал, обанкротится ли больше банков, и этого не случилось. Поэтому на данный момент кажется, что ситуация под контролем. И то, что мы видим на рынке — это ралли облегчения, где акции не падают, и это само по себе хороший знак", — цитирует агентство Франс Пресс эксперта 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).

Инвесторы также ожидают публикацию в четверг данных по ВВП США за четвертый квартал. Как ожидают аналитики, по третьей, окончательной оценке, экономика страны выросла на 2,7% в пересчете на год.