МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в среду снизились примерно на 3%, до нового 30-месячного минимума в преддверии экспирации ближайших контрактов. Как сообщает Reuters, котировки находятся под давлением на фоне увеличения добычи и прогнозов мягкой погоды, которая позволит электроэнергетическим компаниям увеличивать запасы с начала апреля.

"Апрельские фьючерсы на природный газ перед экспирацией торгуются ниже 2 долларов за млн БТЕ… Цены находятся под давлением на фоне избытка предложения в центрально-южном регионе, а также снижения объемов торговли из-за рисков, связанных с повышенной волатильностью", — отметили аналитики EBW Analytics.

Котировки снижаются несмотря на то, что объемы поставок природного газа на СПГ-терминалы в марте могут достичь рекордного максимума после возобновления работы СПГ-терминала Freeport в феврале.

Около 13.17 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 5,2 цента, или 2,6%, до 1,978 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на минимум закрытия с сентября 2020 года второй день подряд.

Ближайшие фьючерсы на природный газ держатся ниже психологически важной отметки 2 доллара за млн БТЕ и оказались на территории перепроданности: индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 30 впервые с конца февраля.

Майские фьючерсы на природный газ, которые скоро станут ближайшими, снизились в цене примерно на 2 цента, до 2,13 доллара за млн БТЕ.

В этом месяце на рынке наблюдается очень сильная волатильность. Цены росли или снижались более чем на 5% по итогам девяти из 20 последних торговых дней. Котировки могут снизиться примерно на 29% по итогам марта и на 56% по итогам первого квартала 2023 года.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в Техасе в среду могут составить примерно 1,8 млрд кубических футов против 1,6 млрд кубических футов в понедельник, согласно данным Refinitiv. Судя по объемам поставок, на СПГ-терминале Freeport запустили третью линию сжижения природного газа, отмечают трейдеры.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период марта составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 98,1 млрд кубических футов в день в феврале.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 104,5 млрд кубических футов в день против 110,5 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне потепления, прогнозируют в Refinitiv.